Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН назвал бесчеловечным подрыв Израилем мобильных устройств в Ливане.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

«Очередным кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путём превращения гражданских технологий в смертоносное оружие», — отметил российский министр.

Вместе с этим Лавров отметил публикации СМИ, которые указывают на некоторую степень вовлечённости и осведомлённости США о подготовке этой атаки.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взрывались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива. По словам главы минздрава Ливана Фираса Объяда, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, ещё около 4 тыс. пострадали.

20 сентября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон из-за операции в Ливане назвал Израиль террористическим государством. Джонсон также отметил, что западные страны предвзято относятся к этой ситуации, так как если бы «Хезболла» отправила военным Израиля большое количество заминированных устройств связи и они взрывались бы в руках у израильских детей, Запад единогласно объявил бы это терактом.