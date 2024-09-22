Бейрут, 22 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Удар, нанесённый шиитским движением «Хезболла» по объектам военно-промышленного комплекса Израиля, стал ответом на массовый взрыв пейджеров, организованный израильскими спецслужбами в Ливане. Заявление «Хезболлы» опубликовано 22 сентября в Telegram-канале движения.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

Кроме того, это стало ответом на массовые убийства, в том числе детей, женщин и пожилых людей в секторе Газа.

Удар был нанесён утром 22 сентября по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан с помощью беспилотников. Участники военизированной группировки подтверждают разрушение опорных пунктов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, массовые взрывы пейджеров, а затем мобильников и раций начались в Ливане 17 сентября. По состоянию на 19 сентября, 25 человек погибли и ещё 608 пострадали. По неофициальным данным, пострадавших намного больше.

Агентство Reuters сообщило, что операцию по подрыву средств связи в Ливане организовала Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад», которая заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, заказанных «Хезболлой».

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла назвал произошедшее терактом, геноцидом и началом войны.

ЦАХАЛ 19 сентября начала наносить удары по югу Ливана, 20 сентября она атаковала Бейрут четырьмя ракетами. В результате погибли 45 и пострадали 68 человек.

В Рамалле на Западном берегу Иордана израильские силовики 22 сентября распылили слезоточивый газ на палестинцев возле офиса телеканала Al Jazeera. Они потребовали, чтобы сотрудники арабского телеканала освободили здание.