Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Около 20 командиров спецподразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла» погибли в результате авиаудара Израиля по Бейруту. Об этом 20 сентября сообщил портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

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«Высшее командование сил «Радван», примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара», — говорится в публикации.

Отмечается, что Тель-Авив пришел к выводу, что не сможет избежать военной эскалации для урегулирования ситуации на границе с Ливаном.

Как передавало ИА Регнум, ВВС Израиля 20 сентября нанесли удар по южному пригороду Бейрута, из-за чего обрушились два жилых дома. В результате был убит командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции.

Ливанское новостное агентство NNA сообщило, что от удара по Бейруту погибли пятеро детей. Израиль совершил атаку в час пик.

Также 20 сентября ЦАХАЛ сообщила, что по территории Израиля со стороны Ливана выпустили около 140 снарядов. Часть из них была перехвачена средствами ПВО, в нескольких районах падение боеприпасов и их обломков привело к пожарам.