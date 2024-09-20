Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате удара по Бейруту ликвидировала командира исламистского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, отвечавшего за специальные операции. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Кроме того, сообщается, что в месте с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава элитного подразделения «Радван», сообщило ТАСС, ссылаясь на данные израильской армии.

Как передавало ИА Регнум, ВВС Израиля 20 сентября нанесли удар по южному пригороду Бейрута. В ходе атаки обрушились два жилых дома. Перед этим военные самолёты сымитировали налёт на столицу Ливана.

Ливанское новостное агентство NNA сообщило, что от удара по Бейруту погибли пятеро детей. Израиль совершил атаку в час пик.

Также 20 сентября ЦАХАЛ сообщила, что по территории Израиля со стороны Ливана выпустили около 140 снарядов. Часть из них были перехвачены средствами ПВО, в нескольких районах падение боеприпасов и их обломков привело к пожарам.