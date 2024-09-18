Бейрут, 18 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Число погибших от массовых взрывов пейджеров в Ливане возросло до 12 человек, двое из которых дети, заявил 18 сентября глава минздрава республики Фирас Объяд пресс-конференции в Бейруте.

Global Look Press/Ali Hashisho/XinHua

Он рассказал, что врачи сделали 460 операций, на спасение пострадавших брошены все силы медицинских учреждений. В больницы доставили 2,8 тыс. раненых.

«Более 300 пациентов остаются в реанимационных отделениях, состояние многих из них крайне тяжёлое», — сказал Объяд.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взрывались пейджеры. министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива.

Ливанское движение «Хезболла» пригрозило, что жёстко ответит Израилю за бойню жителей страны. Расплата для Тель-Авива за диверсию будет неизбежной, заявила организация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы пейджеров в Ливане спровоцируют дальнейшую эскалацию напряжённости в регионе. Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля, отметил он.