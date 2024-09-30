Доха, 30 сентября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара израильской армии на юге Ливана. Об этом сообщили в движении.

UNWatch / X

Утверждается, что удар по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе города Тира, Вооружённые силы Израиля нанесли рано утром 30 сентября. Вместе с ним в доме находились его жена, сын и дочь. Все они также погибли.

«ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом. Абу аль-Амин ушёл сегодня на рассвете после террористической операции по убийству, направленной против него и его семьи во время налёта на юг Ливана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

По словам духовного лидера Ирана Али Хаменеи, Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители ХАМАСа пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ночью 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания. Движение заявило, что он стал жертвой «израильского рейда». Телеканал Al Hadath сообщил, что находившийся в спальне Хания погиб в результате прямого попадания ракеты. По данным иранского агентства Nour News, на дом, где находился глава политбюро, сбросили авиабомбу.