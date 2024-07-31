Тегеран, 31 июля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара по дому, в котором останавливался на ночь в Тегеране. Такую информацию озвучил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тегеран

Ракета попала в дом в 02:00 по местному времени (01:30 мск).

«Хания был убит в месте, где он ночевал в Тегеране. Он был ликвидирован в результате прямого попадания ракеты по дому», — информировало СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли 31 июля в результате нападения на резиденцию в Тегеране.

ХАМАС в свою очередь подтвердил, что Хания был убит «в результате вероломного налёта сионистов» на его резиденцию после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

Власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой совершенно нереализуемую цель. Уничтожение палестинского движения ХАМАС невозможно, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.