Париж, 29 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Израиль благодаря помощи иранского шпиона смог получить данные о прибытии лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы в южной пригород Бейрута, утверждает французская газета Parisien

Khamenei. ir

«Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский «крот», — пишет газета, ссылаясь на источник в органах безопасности Ливана.

По его словам, авиаудар ЦАХАЛ по Ливану в пятницу стал крупнейшей атакой с 2006 года.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Агентство Reuters проинформировало, что тело Насраллы извлекли с места удара. По словам источников, на теле главы шиитского движения не обнаружено прямых ранений.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».