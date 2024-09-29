Москва, 29 сентября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. СК РФ продолжает устанавливать соучастников преступления в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые попали в распоряжение ТАСС.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«По настоящему уголовному делу необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия», — указано в документах.

Должность заместителя министра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Помимо Булгакова, фигурантами по данному делу проходят его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Их срок содержания под стражей недавно продлили до конца декабря, о чём сообщалось в пресс-службе судов общей юрисдикции. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно судебным документам, уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества. Контракты заключались по завышенной стоимости и привели к ущербу в 50 млн рублей.

При этом Булгаков также фигурирует в эпизоде о поставках сухпайков. В СК РФ ущерб оценивают в 1,3 млрд рублей, речь идет о поставке 9 млн некачественных пайков по завышенным ценам. По данным правоохранительных органов, Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. В уголовном деле фигурирует АО «Военторг», которое, как считают следователи, могла быть «прослойкой» между Минобороны и ГПК.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о сухпайках для армии расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В состав группы, которая под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания могла присваивать денежные средства Минобороны, входили, полагают в СК, гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

В рамках данного уголовного дела потерпевшей стороной признано Министерство обороны.

В апреле Басманный суд города Москвы арестовал троих членов совета директоров «Грязинского пищевого комбината»: Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. 26 июля суд арестовал самого Булгакова.