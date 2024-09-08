Москва, 8 сентября, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в Вооружённые силы РФ. Об этом 8 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Потерпевшая сторона — Министерство обороны. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — сообщил источник ТАСС.

По оценкам следствия, общий ущерб, причинённый Министерству обороны, составляет по меньшей мере 1,3 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о поставках некачественных сухпайков в армию расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

В апреле Басманный суд города Москвы арестовал троих членов совета директоров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

В июле стало известно о задержании бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение ведомства. Его подозревают в участии в коррупционной схеме.

Также в уголовном деле о поставках некачественных сухпайков фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».