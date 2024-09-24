Москва, 24 сентября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову срок содержания под стражей по делу о мошенничестве до 25 декабря, сообщила 24 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции в своём Telegram-канале.

Юлия Морозова/ТАСС Дмитрий Булгаков

«Суд в столице продлил срок содержания под стражей экс-заместителю министра обороны России и фигурантам по делу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Булгакова, Геннадия Селезнёва и Германа Яковлева до 25 декабря 2024 года.

О задержании бывшего замминистра обороны России стало известно 26 июля. Булгакова отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам.

На имущество и банковские счета Булгакова наложили обеспечительные меры. Генерала также проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.