Пекин, 29 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. МИД Китая осудил убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в Бейруте и призвал стороны ближневосточного конфликта, в особенности Израиль, охладить ситуацию. Данное заявление было опубликовано на сайте МИД КНР 29 сентября.

WhisperToMe Здание МИД КНР

«Китай выступает против нарушений суверенитета и безопасности Ливана, выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред ни в чём не повинному гражданскому населению, а также против любых шагов, которые усугубляют конфликты и усиливают региональную напряжённость», — отмечено в публикации.

В министерстве выразили серьёзную обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе после убийства Насраллы.

«Китай призывает вовлечённые стороны, особенно Израиль, принять незамедлительные меры для охлаждения ситуации и предотвращения дальнейшего расширения или даже выхода конфликта из-под контроля», — добавили в МИДе.

Также в Пекине призвали к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, скорейшему подавлению войны в секторе Газа и обеспечению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

28 сентября «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.

28 сентября президент США Джо Байден заявил, что убийство Насраллы является мерой справедливости за многочисленные жертвы.