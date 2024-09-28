Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «по-хамски» оценил инициативу Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта. Об этом 28 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

ИА Регнум

«Зеленский заявил, что каждый пункт формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН. Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу. Сказал, что непонятно, зачем они её выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира», — отметил российский министр в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН.

Зеленский также добавил, что не существует разных версий Устава ООН для других частей света, нет и отдельного устава для БРИКС или для G7, либо российско-иранского или китайско-бразильского Устава ООН. Украинский лидер «по достоинству оценил» те усилия, которые явно из наилучших побуждений предпринимают Китай и Бразилия, сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, также глава российского МИД отмечал, что для Украины последствия от срыва переговоров с каждым разом приводят к утрате территорий. Киевский режим подорвал свою легитимность, пока находится у власти, заявил Сергей Лавров.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.

Глава киевского режима не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку все решения принимаются Западом, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел КНР Ван И 28 сентября в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Китай не подливает масла в огонь и не использует украинский конфликт для извлечения прибыли. По его мнению, конфликт не должен дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации. Также Ван И напомнил о запуске платформы «Друзья мира» по украинскому кризису.