Москва, 12 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку за Киев всё решает Запад. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что Зеленский раскритиковал китайско-бразильское предложение и назвал его «деструктивным», так как эта инициатива была создана без спроса властей киевского режима.

«Вас»? Кого «вас»? Нуланд только что в очередной раз рассказала, что «вас» нет, а есть США и Британия, которые лучше «вас» знают, что «вам» хорошо, что плохо», — написала дипломат.

По словам Захаровой, Зеленскому, Порошенко и всей этой «гоп-стоп шайке», которые продались не один раз, нечего рассказывать о собственной субъектности. Зеленский всё не только продал, но и предал, в том числе родной язык и родного деда, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Зеленский в ходе интервью назвал китайско-бразильское предложение деструктивным. По его мнению, страны якобы заранее обсудили свою мирную инициативу с Россией. Он отметил, что Украина не готова обменивать территории на мир с Россией. По словам главы киевского режима, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский предал свой народ. Он напомнил об инциденте с участием Зеленского, когда тот наигранно сказал, что забыл русский язык. При этом всего несколько лет назад он призывал, чтобы на Украине «отстали от русских».

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за той политики, которую проводит Зеленский.