Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Китай не подливает масла в огонь и не использует украинский конфликт для извлечения прибыли, заявил 28 сентября министр иностранных дел КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Xie E/Global Look Press Ван И

«Китай играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры, Китай не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью для извлечения прибыли», — сказал он.

Ван И подчеркнул, что украинский кризис по-прежнему далёк от завершения.

Также глава МИД КНР отметил, что украинский конфликт не должен дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации. Он добавил, что платформа «Друзья мира» провела первое заседание и пришла к консенсусу. По его словам, страны — участницы данной группы твёрдо уверены в том, что у конфликтов нет будущего и что необходимо дать шанс миру.

О создании группы «друзей» по украинскому урегулированию сообщил накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, в этом неформальном объединении, создаваемом по инициативе Китая и Бразилии, планируется участие 15 государств, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Кении, Замбии, Казахстана. Он подчеркнул, что создание группы вызвано усталостью Глобального Юга от того, что Запад подливает масла в огонь конфликта и неспособен его разрешить.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.

Глава киевского режима не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку все решения принимаются Западом, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. По словам Путина, украинский конфликт нельзя завершить через посредников, также исключено прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.