Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Для Украины последствия от срыва переговоров с Россией с каждым разом приводят к утрате территорий. Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Карпухин/РИА Новости

«С каждым разом, когда срывается договорённость, на которую Россия всегда идёт, с каждым разом Украина становится меньше», — уточнил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В качестве примера он напомнил об отказе Украины выполнять Минские договорённости и срыв переговоров Киевом в 2022 году. Тогда глава украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Киев посетил на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который посоветовал Украине воевать дальше.

По словам Лаврова, Украина подорвала свою легитимность, пока у власти находится действующий режим.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Киева выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.