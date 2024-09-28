Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Украинский конфликт не должен дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с журналистами на полях ГА ООН в Нью-Йорке 28 сентября.

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«Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны Глобального Юга совместно запустили платформу «Друзья мира» по украинскому кризису, так как всё больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации», — приводит слова Ван И пресс-служба китайского МИД.

Также он сообщил, что платформа «Друзья мира» провела первое заседание и пришла к консенсусу. По его словам, страны — участницы данной группы твёрдо уверены в том, что у конфликтов нет будущего и что необходимо дать шанс миру.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Ван И с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которой обсуждался, в частности, украинский кризис. Китайский министр подчеркнул, что Пекин остаётся на объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, стремится охладить ситуацию и продолжит усилия ради достижения мира.

24 сентября в ходе выступления на ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.

12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью назвал китайско-бразильское предложение деструктивным. По его мнению, страны якобы заранее обсудили свою мирную инициативу с Россией. Он добавил, что Украина не готова обменивать территории на мир с РФ, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что КНР продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине.