Берлин, 28 сентября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом нервничал и пытался скрыть дискомфорт, отметили в своей публикации обозреватели Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский стремился контролировать черты лица и выглядеть расслабленным, но это ему не удалось, указали авторы.

«Украинский лидер изо всех сил старался держать под контролем черты своего лица и пытался казаться расслабленным», — отметили авторы.

Встреча Трампа и Зеленского выглядела «прохладной», очевидно, что «химии» между двумя этими политиками нет, сказано также в материале. Другие встречи главы киевского режима во время его поездки в США тоже сложились не лучшим образом, но разговор с Трампом стал низшей точкой, отметили авторы.

«К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в прыжках через свою тень и в глотании унижений. У него нет выбора. Украинскому лидеру часто приходится делать хорошее лицо, чтобы выжить», — сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября президент США Джозеф Байден провёл встречу с Зеленским и одобрил выделение нового пакета помощи Украине.

Предполагалось, что состоится и встреча Трампа с Зеленским, однако позднее сообщалось, что сторонам не удалось договориться. По данным СМИ, команда Трампа пригласила Зеленского провести встречу в резиденции кандидата в президенты США, но украинская сторона от этого отказалась, чтобы не создать впечатление поддержки кандидатуры Трампа Зеленским. В итоге встреча состоялась в Нью-Йорке в башне Trump Tower.

Перед этим Трамп и Зеленский заочно обменялись резкими заявлениями. Кандидат в президенты США назвал лидера украинского режима «лучшим торгашом в истории» и отметил, что киевский режим должен был согласиться на перемирие с Россией на любых условиях. В свою очередь Зеленский заявлял, что Трамп, рассуждая о возможности закончить конфликт на Украине за 24 часа, не понимает, о чём говорит.

В самом начале встречи с Зеленским Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и выразил уверенность, что в случае победы на выборах сумеет способствовать достижению договорённости, которая устроит обе стороны конфликта на Украине.

Трамп буквально насмехался над Зеленским, хвастаясь своими «хорошими» отношениями с Россией, а тому оставалось лишь неловко смеяться и упрашивать кандидата в президенты США учесть интересы Киева, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.