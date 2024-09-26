Вашингтон, 26 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву оставшихся 5,5 млрд долларов из средств, одобренных ранее Конгрессом. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

«Я поручил министерству обороны выделить все оставшиеся средства на помощь в области безопасности, которые были выделены Украине до конца моего срока полномочий. В рамках этого министерство обороны выделит оставшиеся средства в рамках инициативы содействия безопасности Украины до конца этого года», — сказано в заявлении Байдена.

Американский президент уточнил, что выделенные 5,5 млрд долларов нацелены на предоставление оборудования для Украины и дальнейшее восполнение запасов США.

Вместе с этим американский лидер распорядился передать Украине дополнительно зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему.

Как передавало ИА Регнум, США 26 сентября в ходе визита в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского намерены объявить о предоставлении Украине ещё 8 млрд долларов.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома.

Западная помощь киевскому режиму не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку, неоднократно подчёркивали в Кремле.