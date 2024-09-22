Штат Пенсильвания, США, 23 сентября, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединённые Штаты Америки, где выступит на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Об этом 22 сентября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в Соединённые Штаты для участия в сессии Генассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

В воскресенье глава киевского режима встретится с главами американских компаний, чтобы обсудить потребности Украины в вопросе энергетики. Отмечается, что визит Зеленского совпадает с ожидаемым объявлением Вашингтона о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов.

Как сообщило агентство Associated Press, Зеленский в начале визита в США в сопровождении усиленной охраны посетил оружейный завод в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Предприятие производит 155-миллиметровые боеприпасы для ствольной артиллерии. По словам члена Палаты представителей Конгресса США от Пенсильвании Мэтта Картрайта, глава киевского режима во время посещения завода потребовал поставить Украине больше таких снарядов.

Как передавало ИА Регнум, ожидается, что в течение недели после выступления на сессии ГА ООН в Нью-Йорке Зеленский посетит Вашингтон, где, как предполагается, встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Отдельная встреча может состояться и с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

21 сентября Зеленский заявил, что США и Великобритания пока не давали разрешение на нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным западным оружием. По его словам, союзники киевского режима не идут не такой шаг, поскольку опасаются эскалации конфликта. По данным The Economist, визит главы киевского режима в США станет его последней попыткой убедить Вашингтон перед тем, как Байден покинет пост президента страны.

12 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Киеву бить высокоточным западным оружием вглубь РФ. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте с РФ.