Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава американского государства Дональд Трамп 27 сентября заявил, что у него «хорошие» отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Gage Skidmore

Заявление было сделано в ходе встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке.

Кроме того, кандидат в президенты США пообещал в случае победы на выборах в ноябре 2024 года работать с обеими американскими партиями для того, чтобы достичь урегулирования конфликта на Украине. Он выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих сторон конфликта.

«У нас (с Зеленским — Прим. ред.) хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то ещё до моего вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября президент США Джозеф Байден провёл встречу с Зеленским и одобрил выделение нового пакета помощи Украине.

Предполагалось, что состоится и встреча Трампа с Зеленским, однако позднее сообщалось, что сторонам не удалось договориться. По данным СМИ, команда Трампа пригласила Зеленского провести встречу в резиденции кандидата в президенты США, но украинская сторона от этого отказалась, чтобы не создать впечатление поддержки кандидатуры Трампа Зеленским. В итоге встреча состоялась в Нью-Йорке в башне Trump Tower.

Трамп и Зеленский ранее заочно обменялись резкими заявлениями. Кандидат в президенты США назвал лидера украинского режима «лучшим торгашом в истории» и отметил, что киевский режим должен был согласиться на перемирие с Россией на любых условиях. В свою очередь Зеленский заявлял, что Трамп, рассуждая о возможности закончить конфликт на Украине за 24 часа, не понимает, о чём говорит.