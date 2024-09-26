Вашингтон, 26 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Украина была бы цела, если бы согласилась на любую мирную сделку, даже на плохую, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, слова которого передаёт Associated Press.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos

«Любая сделка, даже худшая привела бы к ситуации лучше, чем та, в которой мы находимся сейчас. Если бы они согласились на плохую сделку, то всё было бы гораздо лучше», — сказал он.

По его словам, Украина в случае такой сделки «отдала» бы немного, но сумела бы сохранить жизни украинцев, а также построить хорошую инфраструктуру, которая бы простояла многие годы. Теперь же договориться с Украиной невозможно, поскольку она уже разрушена, добавил политик.

Также Трамп отметил, что киевский режим должен был пойти на уступки России ещё в 2022 году, однако этого не произошло из-за нынешнего президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января пообещал: если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации. Он отметил, что хорошо знает и президента России Владимира Путина, и главу киевского режима Владимира Зеленского.

Зеленский, в свою очередь, заявлял в ходе интервью журналу The New Yorker, что Дональд Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине. По его словам, было много лидеров, которые думали, что знают, как закончить украинский конфликт уже завтра, однако когда они погружались в него глубже, то понимали, что всё не так просто.