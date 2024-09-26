В США объяснили, почему Зеленский уклонился от встречи с Трампом
Time: Зеленский не встретился с Трампом, чтобы не поддержать его кандидатуру
Вашингтон, 26 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в США намеренно уклонился от встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, поскольку его помощники сочли, что такая встреча может быть расценена как поддержка кандидатуры Трампа, передаёт 26 сентября Time со ссылкой на осведомлённый источник.
По этим данным, команда Трампа предложила провести встречу в его резиденции в Мар-а-Лаго, но помощники Зеленского отклонили этот вариант.
«Команды обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как поддержка кампании Трампа», — сказано в материале.
Помощники Зеленского предложили встретиться в телеэфире и дать совместное интервью, однако договорённости достичь так и не удалось, добавили авторы.
Как передавало ИА Регнум, встреча Зеленского и Трампа в ходе визита главы киевского режима в Нью-Йорк планировалась, но не состоялась. При этом Зеленский в одном из интервью сказал, что Трамп, вопреки его словам, не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а также назвал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса слишком радикальным. Сын кандидата в президенты Дональд Трамп — младший раскритиковал Зеленского за эти высказывания.
Трамп ранее заявлял, что Украине следовало заключить любую, даже не самую выгодную сделку с Россией, поскольку в таком случае страна осталась бы цела, в то время как сейчас она разрушена. Кандидат в президенты США также сказал, что киевский режим должен был пойти на уступки России ещё в 2022 году и что этого не произошло из-за нынешнего главы американского государства Джозефа Байдена.