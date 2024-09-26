Вашингтон, 26 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в США намеренно уклонился от встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, поскольку его помощники сочли, что такая встреча может быть расценена как поддержка кандидатуры Трампа, передаёт 26 сентября Time со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

По этим данным, команда Трампа предложила провести встречу в его резиденции в Мар-а-Лаго, но помощники Зеленского отклонили этот вариант.

«Команды обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как поддержка кампании Трампа», — сказано в материале.

Помощники Зеленского предложили встретиться в телеэфире и дать совместное интервью, однако договорённости достичь так и не удалось, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, встреча Зеленского и Трампа в ходе визита главы киевского режима в Нью-Йорк планировалась, но не состоялась. При этом Зеленский в одном из интервью сказал, что Трамп, вопреки его словам, не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а также назвал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса слишком радикальным. Сын кандидата в президенты Дональд Трамп — младший раскритиковал Зеленского за эти высказывания.

Трамп ранее заявлял, что Украине следовало заключить любую, даже не самую выгодную сделку с Россией, поскольку в таком случае страна осталась бы цела, в то время как сейчас она разрушена. Кандидат в президенты США также сказал, что киевский режим должен был пойти на уступки России ещё в 2022 году и что этого не произошло из-за нынешнего главы американского государства Джозефа Байдена.