Вашингтон, 27 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент Байден объявил о военной помощи Украине в размере почти восемь миллиардов долларов в условиях продолжающегося конфликта с Россией», — говорится в публикации.

Как указано также в публикации, встреча прошла 26 сентября и продлилась около часа. Зеленский поблагодарил главу Белого дома за двухпартийную поддержку США. После неё он появился на пресс-конференции вместе с вице-президентом США Камалой Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

26 сентября пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине. Вместе с этим американский лидер распорядился передать Украине дополнительно зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему.

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава киевского режима «бессовестно подыгрывает» Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.