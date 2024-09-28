Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15I, которые нанесли удары по главному штабу ливанского движения «Хезболла» пригороде Бейрута, в результате которого погиб генсек движения Хасан Насралла.

Кадр из видео

Вместе с этим ЦАХАЛ опубликовала запись переговоров командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бари и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые состоялись после нанесения удара.

Бар хорошо оценил работу авиации, заявив, что Израиль доберётся до каждого врага в любой точке мира.

Как передавало ИА Регнум, представители ХАМАС также назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США, и отметили, что это преступление угрожает безопасности в регионе.

27 сентября пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари заявил о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат. Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил глава МИД Сергей Лавров.