Москва, 24 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 24 сентября в Telegram-канале ведомства.

Bilal Hussein/AP/TASS Последствия ракетного удара Израиля по Бейруту

«Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула принципиальную позицию Москвы о недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица. Россия призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале военной упреждающей операции против шиитского движения, военная инфраструктура которого возводилась последние 20 лет.

Наступательной операции Армии обороны Израиля против «Хезболлы» дали название «Стрелы севера».

По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.