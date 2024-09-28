Рамалла , 28 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Израиль совершил трусливый террористический акт, убив лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, заявили 28 сентября представители радикального палестинского движения ХАМАС.

Khamenei.ir

Часть вины за преступление, которое может иметь важные последствия для безопасности всего региона, лежит и на США, сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

«Мы осуждаем эту варварскую агрессию и считаем её трусливым террористическим актом», — отметили представители палестинского движения.

Убийство Насраллы только усилит сопротивление Израилю как в Палестине, так и в Ливане, добавили они.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 сентября заявил, что армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.

Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был Насралла, а на здание, в районе которого он предположительно находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат. Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил глава МИД Сергей Лавров.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.