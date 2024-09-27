Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине не завершатся до выборов в США в ноябре, сказал глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 27 сентября. Трансляцию их встречи вёл американский телеканал CNBC.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам Зеленского, после ноября, когда пройдут выборы президента США, Украине «придётся принимать решение», поскольку раньше не получится остановить военный конфликт. Он заявил, что для Киева «сила США будет очень велика». Также украинский лидер подчеркнул важность диалога с США для укрепления Украины.

Трамп же, в свою очередь, заявил, что конфликт на Украине должен закончиться, но это потребует ведения очень долгой работы с обеими сторонами. По словам политика, если его выберут новым президентом, то он сможет найти решение, которое устроит обе стороны ещё до вступления в должность. Инаугурация президента США проходит примерно через три месяца после выборов.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября Зеленский приехал на встречу с Трампом под усиленной охраной. Как сообщили СМИ, движение в центре Манхэттена частично перекрыли, вокруг здания установили бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин.

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд предприятий, в том числе военных. Он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября встретился с американским президентом Джо Байденом, одобрившим выделение нового пакета помощи Украине. Также сообщалось, что Зеленский раскритиковал Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

26 сентября МИД Китая Ван И проигнорировал выступление Зеленского в ГА ООН. В своей речи Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и ряд европейских политиков.

27 сентября хорватское издание Advance сообщило, что союзники Киева тайно согласились, что у него нет пути к победе, и лишь компромиссное решение приведёт к миру. Главу киевского режима предупредили о том, что он не получит одобрения своего плана, и о том, что ему всё равно придётся договариваться с Россией.

Также 27 сентября МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к группе «Друзей мира», возглавляемой КНР и Бразилией. По его словам, в этом неформальном объединении планируется участие 15 государств, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Кении, Замбии, Казахстана. Он указал, что будет отдельное заседание с участием стран группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложения Зеленского по переговорам «мифотворчеством». Захарова подчеркнула, что переговоры предполагают позиции сторон, которые излагаются во взаимоуважительном ключе с пониманием того, что через компромисс, через использование права, через фиксацию соответствующих договорённостей можно прийти к взаимоприемлемым развязкам. А то, чем занимается глава киевского режима, по мнению Захаровой, лишь ложь.