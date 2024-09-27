Будапешт, 27 сентября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Венгрия присоединится к группе стран Глобального Юга по урегулированию конфликта на Украине «Друзья мира», создаваемой по инициативе Китая и Бразилии, заявил 27 сентября глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Estonian Foreign Ministry

По его словам, в этом неформальном объединении планируется участие 15 государств, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Турции, Мексики, Кении, Замбии, Казахстана.

«Они соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы «Друзья мира», — информировал министр.

Сийярто также уточнил, что инициаторы заседания пригласили на встречу три европейские страны: Венгрию, Францию ​​и Швейцарию.

Создание группы вызвано усталостью Глобального Юга от того, что Запад подливает масла в огонь конфликта и неспособно его разрешить, объяснил глава МИД Венгрии. Основой для работы группы станет мирная инициатива Китая и Бразилии, которую Венгрия поддерживает и пункты которой готова продвигать, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября в ходе выступления в ГА ООН бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что восстановление прямого диалога между сторонами конфликта на Украине имеет сейчас решающее значение, так как ни одна из сторон не достигнет всех своих целей военным путём. Именно об этом, пояснил он, говорится в инициативе Китая и Бразилии по прекращению боевых действий.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.

Глава киевского режима не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку все решения принимаются Западом, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. По словам Путина, украинский конфликт нельзя завершить через посредников, также исключено прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.