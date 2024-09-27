Загреб, 27 сентября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Союзники Киева тайно согласились, что у него нет пути к победе, и лишь компромиссное решение приведёт к миру. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все союзники Зеленского, за исключением, пожалуй, некоторых генералов на Балтике, которые мечтают о «превентивных» ударах по России, тайно и явно согласились, что у Украины нет пути к победе и возможно только компромиссное решение», — отмечается в публикации.

Авторы материала предупреждают главу киевского режима Владимира Зеленского, что он не получит одобрения своего «плана победы», а в случае прекращения поддержки со стороны США ему придётся самому начать переговоры с Россией.

Британское издание The Economist написало, что Украина и её сторонники с Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима, а оборонительные линии Вооружённых сил Украины (ВСУ) «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны».

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. По данным СМИ, план включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от стран Запада современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и Евросоюзу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока невозможно проводить анализ «плана победы» главы киевского режима, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

Позднее представитель Кремля добавил, что даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого «мирного плана».