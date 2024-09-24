Вашингтон, 24 сентября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес отца, а также в адрес кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса.

ИА Регнум

«Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!» — написал Трамп-младший в соцсети Х.

Ранее Зеленский в рамках своего визита в США дал интервью американскому изданию The New Yorker, где сказал, что кандидат в президенты Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а также назвал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Ди Вэнса слишком радикальным.

16 сентября Трамп пообещал наладить отношения с Россией и с Китаем, а также урегулировать конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило, что в Трампа стреляли, когда политик играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Силовики задержали мужчину, который ранее был в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.

Первое покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлере (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил лёгкое ранение.