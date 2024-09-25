Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Выступление на Генассамблее ООН главы киевского режима Владимира Зеленского проигнорировал министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом 25 сентября сообщило издание KP.RU.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

В своей речи Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и ряд европейских политиков, не признающих его «формулу мира».

Кроме того, украинский лидер позволил себе осудить Совбез ООН и призвал лишить права вето постоянных членов организации.

Также с трибуны Зеленский предложил восстановить ядерную безопасность, не упоминая при этом атаки ВСУ на российские атомные станции. У многих дипломатов эти заявления вызвали лишь ироничную улыбку.

Красноречивую речь украинского лидера пропустили главы внешнеполитических ведомств РФ и КНР. В это время Сергей Лавров и Ван И обсуждали вопросы глобальной и евразийской безопасности, включая перспективы урегулирования украинского кризиса, меры по противодействию Западу, который нагнетает ситуацию в АТР и вокруг Тайваня, а также ряд других тем региональной повестки.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН. Глава киевского режима вынуждает Запад стать прямым участником конфликта с ядерной державой, заявил 24 сентября на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

С трибуны ГА ООН украинский лидер выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Накануне участия в ГА ООН Сергей Лавров заявлял, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом. По его словам, вероятность проведения справедливых переговоров между Москвой и Киевом минимальная, поскольку украинские власти не представляют весь народ страны после госпереворота в 2014 году.

Также глава МИД России отмечал, что Запад сможет услышать Россию только после того, как она победит в конфликте на Украине.