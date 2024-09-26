Москва, 26 сентября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Вашингтону было выгодно лишить Европу дешёвого газа из России, чтобы вынудить страны Евросоюза покупать его у США втридорога. Об этом 26 сентября заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

«За взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. За теракт ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и Шольц залезли в карманы», — написал он в Telegram-канале.

Володин обратил внимание на то, что в результате произошедшего сильнее всех пострадала Германия. По его словам, экономика этой страны «впала в рецессию», а количество банкротств стало рекордным за десять лет.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Президент России Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв организован американскими спецслужбами, утверждал глава государства.

По данным немецкого журнала Der Spiegel, операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в 330 тыс. долларов, группа диверсантов в основном состояла их гражданских лиц.

В сентябре 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона будет добиваться прозрачности в деле подрыва «Северных потоков». Ответственные за взрыв будут наказаны, заверил он.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что версия о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов маловероятна. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии.