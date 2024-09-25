Берлин, 25 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в 330 тысяч долларов, группа диверсантов в основном состояла их гражданских лиц, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Kustbevakningen. se

В материале издания сообщается, что план совершения диверсии был одобрен бывшим главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. В то же время авторы публикации утверждают, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы не был проинформирован.

Группа диверсантов находилась под руководством бывшего офицера сил спецопераций ВСУ Романа Червинского. Финансировалась данная операция за счёт частных средств, пишет журнал.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что подрыв «Северных потоков» является опасным прецедентом, который не должен остаться безнаказанным. Он также добавил, что абсурдные спекуляции в СМИ о взрывах на «Северных потоках» явно призваны отвлечь внимание общественности от истинных заказчиков и исполнителей.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2».

Российская сторона квалифицировало это событие как теракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Российский лидер также добавил, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

В сентябре 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона будет добиваться прозрачности в деле подрыва «Северных потоков», он также добавил, что ответственные за взрыв будут наказаны.