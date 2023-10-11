Москва, 11 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Подрыв «Северных потоков» является актом терроризма на государственном уровне, расследование не ведётся, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам российского лидера, нитки газопровода были взорваны, расследование обстоятельств произошедшего не ведётся.

«Меня удивляет позиция Евросоюза — это же акт государственного терроризма. Без поддержки на государственном уровне совершить такое невозможно», — сказал глава государства.

Он также отметил, что обращения РФ, направленные в профильные ведомства Евросоюза, игнорируются. В итоге произошедшего выросли цены на газ в Европе.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Президент России Владимир Путин заявил, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность Европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.