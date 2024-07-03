Астана, 3 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию с государственным визитом в самое кратчайшее время.

РИА Новости/Сергей Гунеев Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее», — сказал Эрдоган во время встречи с Путиным на полях ШОС в Астане.

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