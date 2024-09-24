Эрдоган заявил в ООН, что до мира на Украине ещё далеко
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на ГА ООН 24 сентября заявил, что мировое сообщество всё ещё далеко от установления мира на Украине.
«Война на Украине идёт уже третий год, но мы всё ещё далеки от установления мира. По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается», — сказал турецкий лидер в своем выступлении.
В марте Эрдоган заявил, что усилия Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной пошли прахом из-за отсутствия поддержки. По его словам, события в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине показали, что нынешняя международная система полностью неэффективна.
29 марта 2022 года в Стамбуле для переговоров о мирном урегулировании конфликта встретились рабочие группы России и Украины. Помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский, который представлял РФ, проинформировал, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём. Согласно условиям соглашения, предполагалось, что Украина будет провозглашена нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил глава российской делегации.