Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на ГА ООН 24 сентября заявил, что мировое сообщество всё ещё далеко от установления мира на Украине.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Война на Украине идёт уже третий год, но мы всё ещё далеки от установления мира. По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается», — сказал турецкий лидер в своем выступлении.

В марте Эрдоган заявил, что усилия Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной пошли прахом из-за отсутствия поддержки. По его словам, события в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине показали, что нынешняя международная система полностью неэффективна.

29 марта 2022 года в Стамбуле для переговоров о мирном урегулировании конфликта встретились рабочие группы России и Украины. Помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский, который представлял РФ, проинформировал, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём. Согласно условиям соглашения, предполагалось, что Украина будет провозглашена нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил глава российской делегации.