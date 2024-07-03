Астана, 3 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин

Во время беседы лидеров двух стран, которая состоялась 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане, Эрдоган заявил, что ждёт Путина в Турции в самое кратчайшее время.

«Обязательно приеду», — ответил глава российского государства и поблагодарил турецкого коллегу.

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