Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Астана, 3 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию.
Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Владимир Путин
Во время беседы лидеров двух стран, которая состоялась 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане, Эрдоган заявил, что ждёт Путина в Турции в самое кратчайшее время.
«Обязательно приеду», — ответил глава российского государства и поблагодарил турецкого коллегу.
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