Москва, 1 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Государственный визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится давно, однако осталось согласовать даты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

«У нас действительно много вопросов на повестке дня. Осталось, собственно, по дипломатическим каналам согласовать даты», — сказал представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда».

Вместе с этим Песков отметил, что визит российского лидера в Турцию готовится «достаточно давно».

Как передавало ИА Регнум, в начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Приглашение прозвучало на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил 6 мая, что визит Путина в Турцию остаётся в повестке дня и входит в число внешнеполитических приоритетов. Позднее Песков уточнил, что визит Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой.