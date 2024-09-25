Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 06:40 — ИА Регнум. На переговорах в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому предпринять усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Лидеры государств встретились в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ИА Регнум Зеленский, Эрдоган

«В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российский конфликт можно завершить путём диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и Анкара продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — отметили в канцелярии турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Анкара готова предпринять всевозможные шаги по содействию и посредничеству для достижения прочного мира и усиления мер по возрождению зерновой инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на ГА ООН заявил, что мировое сообщество всё ещё далеко от установления мира на Украине. С ускорением гонки вооружений пространство для дипломатии сокращается, добавил он.

В июле турецкий президент рассказал журналистам в самолёте по пути из Вашингтона, что Анкара обсуждала с Москвой и Киевом возобновление «зернового коридора».

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года. Она предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Турция выступала в сделке посредником. Зерно, следуя с Украины, проходило через турецкие порты. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено. Кроме того, Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов. Эрдоган 17 июля 2023 года заявил, что зерновая сделка вошла в историю как победа дипломатии.