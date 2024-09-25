Вашингтон, 25 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Группа республиканцев в палате представителей США потребовала провести расследование визита главы киевского режима Владимира Зеленского. Они заявили, что у данного визита была политическая цель — поддержка кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом сообщило американское издание The Washington Examiner 25 сентября.

Ukrainian Presidency/ABACA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский во время экскурсии по заводу по производству боеприпасов в Скрантоне

«Республиканцы запросили информацию из министерств юстиции и обороны, чтобы определить, был ли визит Зеленского в Пенсильванию в начале этой недели «политически мотивированным» и оплачен ли он за счёт средств налогоплательщиков США, что является нарушением федерального закона», — указали в издании.

Уточняется, что сопровождение Зеленского государственным служащим Джо Шапиро в Пенсильвании противоречит законодательству.

«Эти действия вызвали серьёзные опасения у наблюдателей, что визит мог быть политически мотивированным, потенциально нарушая законы США, такие как Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью при исполнении служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности», — написали конгрессмены в письме.

Республиканцами было подчёркнуто, что критика Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса со стороны главы киевского режима является «предвыборной речью для Харрис».

Также отмечается, что Зеленский был доставлен в Пенсильванию самолётом ВВС США и ему была предоставлена ​​охрана Секретной службы во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне. А так как финансирование происходило из средств налогоплательщиков, по версии конгрессменов, это также является нарушением законодательства, ведь «средства налогоплательщиков должны использоваться только в целях национальной безопасности».

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Зеленский прибыл в США. Он посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. В ходе поездки глава киевского режима не смог встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

24 сентября Дональд Трамп — младший заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца. Ранее Зеленский в рамках своего визита в США дал интервью американскому изданию The New Yorker, где сказал, что кандидат в президенты Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а также назвал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Ди Вэнса слишком радикальным.

23 сентября американское издание The Federalist обвинило Зеленского во вмешательстве в выборы. Издание сообщило, что Зеленский намеренно посетил военный завод в колеблющемся штате Пенсильвания именно с доверенным лицом демократов губернатором Джошем Шапиро. Более того, глава киевского режима прорекламировал свой визит с помощью фотографий и обращения с самолёта американских ВВС.