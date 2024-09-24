Вашингтон, 24 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, пребывающий сейчас с визитом в США, занимается агитацией за вице-президента Камалу Харрис, сообщило американское издание The Federalist 23 сентября.

Tobias Schwarz/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и вице-президент США Камала Харрис

«Владимир Зеленский, по-видимому, использовал военные ресурсы США для агитации за вице-президента Камалу Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания в понедельник», — говорится в статье.

Издание сообщило, что Зеленский намеренно посетил военный завод в колеблющемся штате Пенсильвания именно с доверенным лицом демократов губернатором Джошем Шапиро. Более того, глава киевского режима прорекламировал свой визит с помощью фотографий и обращения с самолёта американских ВВС.

В статье были также приведены слова бывшего кандидата от республиканцев в Сенат США от Пенсильвании Шона Парнелла, который на митинге Трампа в понедельник обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы за поддержку демократов и критику республиканцев.

«Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Он также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребята, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю», — привело его слова издание.

Джей Ди Вэнс — кандидат в вице-президенты от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. Ранее на интервью Зеленский называл его «слишком радикальным».

Как передавало ИА Регнум, сын кандидата в президенты Дональда Трампа раскритиковал Зеленского за его высказывания и назвал их позором. Глава киевского режима сказал, что Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине.

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Вашингтоне глава киевского режима встретится и представит так называемый «мирный план» президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.