Вашингтон, 24 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Соединённые Штаты не смог встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа.

ИА Регнум

По их словам, желание встретиться было обоюдным и выражалось с обеих сторон. Однако дата возможной встречи политиков во время визита Зеленского в США назначена не была.

В июле Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, они обсудили конфликт на Украине и обменялись любезностями, рассказал экс-президент США в соцсети Truth Social. Он назвал разговор очень хорошим. После беседы Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с Трампом. По его словам, он договорился с экс-президентом при личной встрече обсудить, какие шаги помогут сделать мир справедливым и устойчивым. По данным телеканала CNN, этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Зеленский прибыл в США. Он посетил ряд американских предприятий, в том числе военных.

Ранее глава киевского режима заявил, что будет счастлив, если экс-президенту США действительно удастся завершить конфликт на Украине за сутки.