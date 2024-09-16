Москва, 16 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Покушение на экс-президента США, кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа, которое совершил поддерживающий киевский режим американец, должно стать для спецслужб США поводом задуматься над тем, что они играют с огнём, поддерживая Украину, заявил 16 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС

«Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнём имеет свои последствия, поэтому, прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа произошло 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club, где играл экс-президент, прогремели выстрелы. Стрелял американский гражданин Райан Уэсли Рут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба.

В Трампа он не попал. Экс-президент США после покушения заявил, что с ним всё в порядке и что он «никогда не сдастся».

Рута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Рута мог нанять для покушения на Трампа киевский режим.