Москва, 24 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Следователи допросили 91 свидетеля обвинения в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил адвокат генерал-майора Сергей Буйновский.

AP/TASS Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов

«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — передаёт его слова ТАСС.

Буйновский добавил, что свидетелей защиты, включая высокопоставленных офицеров, на допросе которых настаивал он и сам Попов, не допросили. Однако в обвинительном заключении указано, что свидетелей защиты нет, уточнил адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в мае в рамках уголовного дела о мошенничестве. Он обвиняется в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Генерал-майор вину не признал.

Основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, стал установленный правоохранительными органами факт, что в 2023 году генерал-лейтенант Олег Цоков перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей.

Суд арестовал генерал-майора до 16 июля. Затем его перевели под домашний арест, который установили до 11 октября. 19 июля он обжаловал домашний арест в 235-м гарнизонном военном суде.

4 июля следствие предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Кроме мошенничества в особо крупном размере, экс-командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге. 6 сентября дело бывшего командующего 58-й армией передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В августе Буйновский заявил, что подпись его подзащитного на документах, которые включены в его уголовное дело, была подделана. По словам юриста, это удалось определить при проведении почерковедческой экспертизы. Адвокат добавил, что выявленный факт ставит под сомнение обвинения в адрес Попова, так как доказательства против генерал-майора начали иметь не прямой, а косвенный характер.

Буйновский также рассказал, что следователь отказал в допросе экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией. Он добавил, что генерал-майор не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела.