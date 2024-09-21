Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов Америки и их союзников в отношении других государств создали угрозу терактов, которые могут быть осуществлены с помощью бытовых приборов. Об этом 20 сентября заявил постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

В ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Ливане дипломат указал на использование Вашингтоном информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деструктивных целях, в том числе в наступательных и военно-политических целях против других государств.

«С учётом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование ИКТ… очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — указал он.

По его словам, массовые взрывы пейджеров, раций и других устройств в Ливане должны расцениваться как опасный прецедент. Василий Небензя подчеркнул, что Россия в течение многих лет продвигала инициативу о формировании режима регулирования цифровой среды.

Также дипломат в ходе заседания Совбеза указал, что Россия расценивает массовые взрывы в Ливане как теракт, организаторы которого стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погибли 37 человек, в том числе двое детей, около четырёх тысяч человек получили ранения.

Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспокоена ситуацией в Ливане, и призвала стороны конфликта к максимальной сдержанности во избежание эскалации на Ближнем Востоке.