Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Лица, стоящие за взрывами устройств связи в Ливане, стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом 20 сентября заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Те, кто стоят за этим преступлением, не могут не осознавать, что подобные попытки втянуть Ливан в региональную конфронтацию накаляют и без того турбулентную атмосферу в регионе. Очевидно, что организаторы… добивались разжигания масштабной вооружённой конфронтации», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане.

Небензя отметил, что за взрывы, прогремевшие в том числе в больницах, на рынках, в магазинах и аптеках, формально ответственности никто не взял, но в регионе проанализировали факты и сделали соответствующие выводы.

По его словам, Россия решительно осуждает атаку на Ливан и его граждан и расценивает произошедшее как террористический акт, который создаёт угрозу миру и безопасности и ведёт к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погибли 37 человек, в том числе двое детей, около четырёх тысяч человек получили ранения.

Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал взрывы устройств связи в Ливане нарушением международного права и военным преступлением.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспокоена ситуацией в Ливане, и призвала стороны конфликта к максимальной сдержанности во избежание эскалации на Ближнем Востоке.