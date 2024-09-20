Москва, 20 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, участвовавшим в освобождении населённого пункта Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Минобороны.

Александр Река/ТАСС

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что с первых дней спецоперации личный состав бригады ведёт упорные бои с противником на различных направлениях, последовательно освобождая донецкую землю от неонацистов.

Отдельное поздравление было направлено командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

«Сегодня, уничтожая врага на кураховском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством вы доказываете, что соединение по праву носит почетное наименование «гвардейская», — говорится в поздравлении.

Белоусов отметил, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач, 11 военнослужащих удостоены звания Героя России, более 4,5 тыс. награждены государственными наградами.

Министр поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября российские военные освободили от украинских формирований село Георгиевка в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ у Константиновки, Курахово, Часова Яра и сёл Григоровка и Зализнянское. Украинская армия потеряла за сутки 690 военных на этом направлении.

ВС России 8 сентября освободили населённый пункт Новогродовка в ДНР, 9 сентября ― Мемрик, 10 сентября — Галицыновку и Водяное, 13 сентября — Долиновку, 14 сентября — Желанное Первое.