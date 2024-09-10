Москва, 10 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 10 сентября в Министерстве обороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что активными действиями подразделений группировки войск «Центр» также был освобождён населённый пункт Галицыновка в ДНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бойцы войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил (ВС) России освободили населённый пункт Заветное в ДНР. Потери ВСУ составили: до 530 военных, два танка, один БТР, три автомобиля, французская САУ Caesar, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

8 сентября Минобороны РФ проинформировало об освобождении города Новогродовка. Он находится в 20 км от Покровска (Красноармейска) — стратегически значимого для ВСУ на западе ДНР населённого пункта.

Также в оборонном ведомстве добавили, что российские войска 9 сентября освободили населённый пункт Мемрик в ДНР. Он находится в Новогродовской городской общине, в 8 км к востоку от Селидово.