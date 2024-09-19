Москва, 19 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Военные Южной группировки войск Вооружённых сил России освободили населённый пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные нанесли удары по позициям украинских формирований у Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.

За сутки противник потерял на этом направлении до 690 бойцов, две немецкие БМП Marder, восемь автомобилей, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября армия России освободила город Украинск в ДНР. Российские военные водрузили государственный флаг РФ на вентиляционном стволе шахты на городской окраине.

ВС России 14 сентября освободили Желанное Первое на территории ДНР, а 13 сентября освободили Долиновку в этом же регионе. Российская армия 10 сентября также освободила в ДНР Галицыновку и Водяное, а 9 сентября ― Мемрик. Минобороны 8 сентября доложило об освобождении города Новогродовка.